Два ДТП парализовали движение под Брянском

Две аварии произошли во второй половине дня 28 апреля под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на дороге в Супонево стоит разбитая легковая машина. У автомобиля сильно повреждена передняя часть.

Еще одно ДТП случилось в районе поворота на Антоновку. По словам участников дорожного движения, аварию спровоцировал водитель «Нивы», выехавший на встречную полосу.

Происшествия вызвали затруднение движения. Информации от ГИБДД пока не поступало.