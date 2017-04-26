Два ДТП парализовали движение под Брянском
Две аварии произошли во второй половине дня 28 апреля под Брянском.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на дороге в Супонево стоит разбитая легковая машина. У автомобиля сильно повреждена передняя часть.
Еще одно ДТП случилось в районе поворота на Антоновку. По словам участников дорожного движения, аварию спровоцировал водитель «Нивы», выехавший на встречную полосу.
Происшествия вызвали затруднение движения. Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
28 Апреля, 2017
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