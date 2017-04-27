В Брянске мотоциклист протаранил машину «Городского такси»
38-летний водитель мотоцикла Honda без номеров получил тяжелую травму, протаранив Renault Logan.
Авария произошла 28 апреля около 22.40 у дома № 65 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе Брянска, сообщили в городском ОГИБДД.
Мотоциклист ехал от кольца телецентра к улице Пересвета в среднем ряду. Не соблюдая дистанцию, он врезался в машину «Городского такси».
Мотоциклиста госпитализировали в областную больницу с травмой левой почки.
По факту ДТП полиция проводит административное расследование.
Новости регионов
29 Апреля, 2017
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