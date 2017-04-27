В Брянске мотоциклист протаранил машину «Городского такси»

38-летний водитель мотоцикла Honda без номеров получил тяжелую травму, протаранив Renault Logan.

Авария произошла 28 апреля около 22.40 у дома № 65 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе Брянска, сообщили в городском ОГИБДД.

Мотоциклист ехал от кольца телецентра к улице Пересвета в среднем ряду. Не соблюдая дистанцию, он врезался в машину «Городского такси».

Мотоциклиста госпитализировали в областную больницу с травмой левой почки.

По факту ДТП полиция проводит административное расследование.