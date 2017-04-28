У Большого Полпино нашли минометную мину
30 апреля в Володарском районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесополосе у Большого Полпино находилась 81-миллиметровая минометная мина.
На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра. В 11.10 мину обезвредили.
Новости регионов
30 Апреля, 2017
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