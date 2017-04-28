У Большого Полпино нашли минометную мину

Гендиректрису фирмы, занимающейся оптовой продажей оборудования для лесозаготовки, подозревают в налоговом преступлении, на нее заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.