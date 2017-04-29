В Унече ревнивец пытался растоптать машину соперника, но ошибся
Житель Унечи предстал перед мировым судом по обвинению в умышленном повреждении чужого имущества.
Как сообщили в Унечском участке мировых судей, мужчина поссорился с бывшей сожительницей на улице XXIII Съезда КПСС. Заметив припаркованный у ее дома «ВАЗ-21070», он рушил, что автомобиль принадлежит сопернику, который гостит у его бывшей возлюбленной.
Житель Унечи взобрался на машину и принялся прыгать по капоту, крыше и багажнику. Размер ущерба составил порядка 37 тысяч рублей.
Однако выяснилось, что в пылу гнева мужчина ошибся – автовладелец никакого отношения к его экс-сожительнице не имел.
Пострадавший водитель вызвал полицию. В суде стороны пришли к взаимопониманию – после того как ревнивец компенсировал причиненный ущерб, хозяин «ВАЗа» пошел на мировую.
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01 Мая, 2017
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