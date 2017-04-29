В Погарском районе пьяный водитель сбил пешехода и врезался в веранду
Один человек пострадал в результате «пьяного» ДТП в селе Витемля Погарского района.
Авария произошла 30 апреля около 3.50 на улице Советской в Витемле. По данным областной ГИБДД, 25-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и сбил 24-летнего пешехода, стоявшего у магазина. Затем водитель протаранил летнюю веранду.
Пешеход получил множественные травмы. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист был пьян.
Новости регионов
01 Мая, 2017
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