В Погарском районе пьяный водитель сбил пешехода и врезался в веранду

Один человек пострадал в результате «пьяного» ДТП в селе Витемля Погарского района.

Авария произошла 30 апреля около 3.50 на улице Советской в Витемле. По данным областной ГИБДД, 25-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и сбил 24-летнего пешехода, стоявшего у магазина. Затем водитель протаранил летнюю веранду.

Пешеход получил множественные травмы. Медицинское освидетельствование показало, что автомобилист был пьян.