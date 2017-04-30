Пьяный водитель скрылся после ДТП на трассе Брянск – Новозыбков
Авария с участием пьяного водителя произошла 30 апреля на 45-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск.
По информации областной Госавтоинспекции, около 10.48 47-летний водитель Peugeot 301 съехал на обочину, потерял контроль над движением, вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan Almera под управлением 41-летнего водителя.
С места ДТП виновник скрылся – его задержали в ходе оперативно- розыскных мероприятий. От медэкспертизы он отказался.
Водитель Nissan Almera получил различные травмы – его отпустили с назначением лечения.
Новости регионов
02 Мая, 2017
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