Пьяный водитель скрылся после ДТП на трассе Брянск – Новозыбков

Авария с участием пьяного водителя произошла 30 апреля на 45-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск.

По информации областной Госавтоинспекции, около 10.48 47-летний водитель Peugeot 301 съехал на обочину, потерял контроль над движением, вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan Almera под управлением 41-летнего водителя.

С места ДТП виновник скрылся – его задержали в ходе оперативно- розыскных мероприятий. От медэкспертизы он отказался.

Водитель Nissan Almera получил различные травмы – его отпустили с назначением лечения.