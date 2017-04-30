Шесть человек эвакуировали при пожаре на проспекте Ленина в Брянске

Днем 1 мая произошел пожар в четырехэтажном доме по проспекту Ленина в Советском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 15.53, через пять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже.

Людей в квартире не было. Из подъезда спасатели эвакуировали шесть человек.

В 16.03 пожар на площади 4 квадратных метра потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.