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Шесть человек эвакуировали при пожаре на проспекте Ленина в Брянске

Опубликовано Вчера, 19:02

Днем 1 мая произошел пожар в четырехэтажном доме по проспекту Ленина в Советском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 15.53, через пять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже.

Людей в квартире не было. Из подъезда спасатели эвакуировали шесть человек.

В 16.03 пожар на площади 4 квадратных метра потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.

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