В Жуковке пропал 41-летний Сергей Комаров
В Жуковке пропал 41-летний Сергей Вячеславович Комаров.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 28 марта.
Приметы: рост 170 сантиметров, кроткая стрижка, залысина, зеленые глаза. Особая примета: шрам на голове.
Был одет в джинсы, коричневую куртку и коричневые ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Комарова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Новости регионов
02 Мая, 2017
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