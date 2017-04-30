В Жуковке пропал 41-летний Сергей Комаров

В Жуковке пропал 41-летний Сергей Вячеславович Комаров.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 28 марта.

Приметы: рост 170 сантиметров, кроткая стрижка, залысина, зеленые глаза. Особая примета: шрам на голове.

Был одет в джинсы, коричневую куртку и коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Комарова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).