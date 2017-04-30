У «Винника» в Брянске произошла массовая драка подростков
У магазина «Винник» по улице Дуки в Советском районе Брянска произошла массовая драка подростков.
«Брянские малолетки дерутся прямо в центре города», – рассказал в соцсетях один из очевидцев, снявший происходящее на видео.
По его словам, драка произошла 29 апреля в начале девятого вечера. В ней участвовали две конфликтующие группы школьников. Взрослые прохожие предпочли не вмешиваться и спокойно проходили мимо.
Один из подростков вышел в центр проезжей части и сидел на дороге, пока его не оттащил товарищ. В каком состоянии находились дети, неизвестно.
Новости регионов
02 Мая, 2017
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