У «Винника» в Брянске произошла массовая драка подростков

У магазина «Винник» по улице Дуки в Советском районе Брянска произошла массовая драка подростков.

«Брянские малолетки дерутся прямо в центре города», – рассказал в соцсетях один из очевидцев, снявший происходящее на видео.

По его словам, драка произошла 29 апреля в начале девятого вечера. В ней участвовали две конфликтующие группы школьников. Взрослые прохожие предпочли не вмешиваться и спокойно проходили мимо.

Один из подростков вышел в центр проезжей части и сидел на дороге, пока его не оттащил товарищ. В каком состоянии находились дети, неизвестно.