Под Навлей перевернулась «Гранта»: водитель погиб, получив ушиб лица

52-летний водитель «Лады Гранты» погиб в результате ДТП под Навлей.

Авария произошла 29 апреля около 15.30 на 405-м километре дороги Москва – Киев, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель ехал от Навли в сторону дороги Москва – Киев и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя доставили в Навлинскую районную больницу с ушибами мягких тканей лица. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Вечером он скончался в приемном покое больницы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.