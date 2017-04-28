Под Навлей перевернулась «Гранта»: водитель погиб, получив ушиб лица
52-летний водитель «Лады Гранты» погиб в результате ДТП под Навлей.
Авария произошла 29 апреля около 15.30 на 405-м километре дороги Москва – Киев, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель ехал от Навли в сторону дороги Москва – Киев и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водителя доставили в Навлинскую районную больницу с ушибами мягких тканей лица. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Вечером он скончался в приемном покое больницы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
02 Мая, 2017
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