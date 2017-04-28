Брянец украл у спавшей женщины золотые кулоны и цепочку
30-летняя жительница Советского района лишилась золотых украшений, уснув в своей квартире.
Инцидент произошел 30 апреля, сообщили в региональном УМВД. В этот день женщину навестил давний знакомый, ранее судимый 33-летний житель Бежицы.
Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры уснула, он ушел, захватив цепочку и два кулона.
Подозреваемого задержали через нескольких часов. Украшения он успел продать – однако полицейским удалось их найти и вернуть владелице.
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Новости регионов
02 Мая, 2017
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