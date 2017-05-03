Поиск по сайту

В Брянске ищут водителя, сбившего пенсионерку на III Интернационала

Опубликовано Сегодня, 10:30

Полицейские устанавливают личность водителя, сбившего 79-летнюю женщину в Брянске.

ДТП произошло 1 мая около 10.15 у дома № 12 по улице III Интернационала в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель с места ДТП скрылся – марку машины пока установить не удалось.

В Бежицком травмпункте у женщины диагностировали повреждение связок левого лучезапястного сустава, ушиб правого плечевого сустава и ушиб обеих коленных суставов.

На водителя составили административные материалы за неисполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, устанавливается личность водителя, а также обстоятельства и причины происшествия.

 1010
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На Дуки в Брянске водитель сбил 56-летнего мужчину и скрылся
  • У ТРЦ Тимошковых в Брянске неизвестный водитель сбил женщину и скрылся
  • На Авиационной в Брянске водитель сбил 35-летнюю женщину и скрылся
  • В Брянске нашли водителя, сбившего 13-летнюю девочку
  • В Брянске ищут водителя, сбившего 80-летнюю женщину
    •
    Новости регионов
    «Мираторг» увеличил площадь обрабатываемых сельхозугодий в 2017 году на 36%
    12:23:11 03-05-2017
    Агрохолдингу предстоит обработать до 340 тысяч га сельхозугодий в рамках межрегионального проекта КРС, что на 36% больше, чем в 2015 году - из них более 108 тысяч гектаров составляют залежные земли.
    Смоленский пенсионер едва не остался без орденов (Видео)
    12:01:21 03-05-2017
    Следователи отдела ОМВД РФ по Смоленской области возбудили в отношении ранее судимого жителя Сафонова, подозреваемого в похищении наград и орденов у пожилого человека, уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
    Гражданин, управлявший авто в нетрезвом виде, задержан инспекторами ДПС в Руднянском районе
    11:21:49 03-05-2017
    Сотрудники ГИБДД ДПС в Руднянском районе задержали мужчину, находившегося за рулем машины «ГАЗ» в пьяном состоянии, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Как изменилась смоленщина за пять лет.
    11:03:38 03-05-2017
    В своём интервью Алексей Островский рассказал о результатах пятилетней работы на посту губернатора Смоленской области. О том, как решались задачи, стоявшие перед администрацией области в эти годы, о реализации аграрной и инвестиционной политики, работе в социально-культурной сфере.
    Кража из продовольственного магазина раскрыта в Ярцевском районе
    10:22:40 03-05-2017
    Полиция Ярцевского района возбудила уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража» на троих молодых людей, местных жителей, об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
    Встреча с ветеранами и возложение цветов к Вечному огню. Смоленск посетит Дмитрий Медведев
    09:52:00 03-05-2017
    Дмитрий Медведев, председатель правительства России, в среду, 3 мая, побывает в Смоленске, об этом сообщило издание ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу правительства России.
    03 Мая, 2017
    		 +16 $57€63
    Лента новостей
    Сегодня, 12:30
    Брянцам предложили посадить «персональные» деревья на уничтоженной липовой аллее
    Сегодня, 12:00
    В «денинской» колонии в Клинцах нарушают режим содержания заключенных
    Сегодня, 11:30
    18-летнего брянца судят за враждебные посты в соцсети
    Сегодня, 11:00
    «Вы несчастные люди»: Кристина Коломейцева обратилась к жителям Брянска
    Сегодня, 10:30
    В Брянске ищут водителя, сбившего пенсионерку на III Интернационала
    Сегодня, 10:00
    300-летний ясень на Покровской горе в Брянске «облагородят»
    Сегодня, 09:30
    Мэр Брянска пообещал лично контролировать ремонт дорог
    Сегодня, 09:00
    День Победы в Брянске отметят четырехчасовым квестом «За мной Россия»
    Сегодня, 08:30
    Курган Бессмертия в Брянске защитят от граффитчиков
    Сегодня, 08:00
    В парках Брянска появились новые аттракционы, скалодром и водный зорбинг
    Сегодня, 08:00
    Жительниц Брянска всех размеров пригласили на кастинг конкурса красоты
    Вчера, 19:55
    Брянцы устроили гаражную «вечеринку» с прыжками на батуте (ВИДЕО)
    Вчера, 19:00
    На Кургане Бессмертия в Брянске установили железный глобус с носом
    Вчера, 18:20
    Брянец украл у спавшей женщины золотые кулоны и цепочку
    Вчера, 17:40
    Пенсии за 9 Мая в Брянске выплатят досрочно
    Вчера, 17:00
    Брянские браконьеры пополнили бюджет на 63,5 тысячи рублей
    Вчера, 16:20
    Брянск украсят петуниями и бегонями
    Вчера, 15:40
    Во время мотопробега в Брянске оштрафовали 11 байкеров
    Вчера, 15:00
    Под Навлей перевернулась «Гранта»: водитель погиб, получив ушиб лица
    Вчера, 14:20
    Заведующая детсадом в Брянске «заработала» 239 тысяч на фиктивной нянечке
    Вчера, 13:40
    В Брянске майор полиции, угрожая насилием, получил признание в грабеже
    Вчера, 13:00
    В Брянске собирают деньги на реабилитацию пострадавших в ДТП в Орле (ФОТО)
    Вчера, 12:30
    Брянские контрабандисты торговали украинским оружием
    Вчера, 12:00
    Виткевич рассказал об уголовном деле директора спортклуба «Брянск» (ВИДЕО)
    Вчера, 11:30
    1 Мая в Брянске поймали пять пьяных водителей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:29
    «МегаФон» продлит жизнь твоего смартфона
    Сегодня, 12:20
    «Мираторг» увеличил площадь обрабатываемых сельхозугодий в 2017 году на 36%
    Сегодня, 12:06
    Инновации, которых ждали
    Вчера, 15:18
    Золотые украшения по цене 1999 рублей за грамм
    Вчера, 11:50
    Концерт Брянского Губернаторского симфонического и Брянского городского камерного оркестров с участием одаренных детей Брянщины.
    Актуальные темы
    Новости Общество
    19-летняя Мария Тарабанько стала «Мисс Брянск – 2017»
    Новости Общество
    Мать Кристины Коломейцевой обвинила жюри «Мисс Брянск» в предвзятости
    Новости Общество
    Кристина Коломейцева: «Мисс Брянск» – постельный конкурс
    Новости Происшествия
    У «Винника» в Брянске произошла массовая драка подростков
    Общество О главном
    На Кургане Бессмертия в Брянске установили железный глобус с носом
    Новости партнёров
    Опора России
    Виктор Гринкевич высказался о функции контролирующих госструктур

    Виктор Гринкевич высказался о функции контролирующих госструктур

    Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» в лидерах среди предприятий по состоянию условий и охране труда в Брянске

    28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.

    МРСК новости
    Работники Брянскэнерго провели работы по благоустройству захоронения времен Великой Отечественной войны в Клинцовском районе

    В преддверии 9 Мая сотрудники Клинцовского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» провели субботник по благоустройству территории и частичному ремонту мемориального комплекса, расположенного на месте захоронения семей партизан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны в лесопарковой зоне недалеко от города Клинцы.
    РЖД новости
    Брянские железнодорожники приняли участие во Всемирном дне охраны труда

    Брянские железнодорожники приняли участие во Всемирном дне охраны трудаЕжегодно 28 апреля Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» присоединяется к проведению Всемирного дня охраны труда. Профилактика травматизма, вопросы сохранения жизни и здоровья работников являются приоритетными среди основных направлений реализации политики компании в области охраны труда.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.