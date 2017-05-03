В Брянске ищут водителя, сбившего пенсионерку на III Интернационала

Полицейские устанавливают личность водителя, сбившего 79-летнюю женщину в Брянске.

ДТП произошло 1 мая около 10.15 у дома № 12 по улице III Интернационала в Бежицком районе, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель с места ДТП скрылся – марку машины пока установить не удалось.

В Бежицком травмпункте у женщины диагностировали повреждение связок левого лучезапястного сустава, ушиб правого плечевого сустава и ушиб обеих коленных суставов.

На водителя составили административные материалы за неисполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, устанавливается личность водителя, а также обстоятельства и причины происшествия.