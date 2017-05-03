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В Клинцах водитель Chery тяжело ранен в ДТП с припаркованной фурой

Опубликовано Сегодня, 13:00

В Клинцах 41-летний водитель Chery А15 получил тяжелые травмы в результате столкновения с припаркованной фурой.

Авария произошла 2 мая около 23.40 на улице 706-го Продотряда, сообщили в ГИБДД Брянской области.

По предварительной информации, водитель Chery ехал от улицы Складочной к улице Парковой и протаранил Freightliner с полуприцепом, стоявший у правого края дороги.

Водителя Chery госпитализировали в Клинцовскую больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.

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