23-летний брянец до смерти запинал свою девушку

27 апреля в Брянске девушка погибла по вине пьяного сожителя.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 27 апреля пьяный молодой человек находился в квартире сожительницы. В ходе ссоры он нанес ей множественные удары ногами в область туловища. Травмы оказались смертельными.

Жителя Брянска заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть.

Во время суда состояние опьянения может усугубить вину брянца.