23-летний брянец до смерти запинал свою девушку
27 апреля в Брянске девушка погибла по вине пьяного сожителя.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, вечером 27 апреля пьяный молодой человек находился в квартире сожительницы. В ходе ссоры он нанес ей множественные удары ногами в область туловища. Травмы оказались смертельными.
Жителя Брянска заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть.
Во время суда состояние опьянения может усугубить вину брянца.
Новости регионов
03 Мая, 2017
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