В Клинцах у студентки колледжа украли телефон за 26 тысяч рублей

Студентка лишилась телефона стоимостью 26 тысяч рублей в здании Клинцовского индустриально-педагогического колледжа.

Кража произошла 31 марта, сообщили в региональном УМВД. К ней оказалась причастна несовершеннолетняя студентка этого же колледжа.

Она созналась в преступлении и полностью возместила ущерб, однако ей предстоит понести уголовную ответственность.

Дело возбуждено по статье «Кража». Девушке грозит до двух лет заключения.