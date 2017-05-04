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В Клинцах у студентки колледжа украли телефон за 26 тысяч рублей

Опубликовано Сегодня, 09:00

Студентка лишилась телефона стоимостью 26 тысяч рублей в здании Клинцовского индустриально-педагогического колледжа.

Кража произошла 31 марта, сообщили в региональном УМВД. К ней оказалась причастна несовершеннолетняя студентка этого же колледжа.

Она созналась в преступлении и полностью возместила ущерб, однако ей предстоит понести уголовную ответственность.

Дело возбуждено по статье «Кража». Девушке грозит до двух лет заключения.

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