Брянец спрыгнул с моста в Снежку и погиб – очевидцы
3 мая в Снежке в Володарском районе Брянска обнаружили тело мужчины.
Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По словам одного из свидетелей ЧП, «МЧС, полиция, водолазы, куча зевак искали утонувшего». Затем тело погибшего «с пробитой головой» вытащили на берег. Также очевидцы сообщают, что мужчина спрыгнул с моста вниз головой.
Официальной информации о случившемся не поступало.
Новости регионов
04 Мая, 2017
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