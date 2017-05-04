Под Карачевом пешеход сломал ногу под колесами грузовика «Урал»

53-летний мужчина пострадал в результате ДТП под Карачевом.

3 мая около 9.50 на 8-м километре дороги Карачев – Пальцо пешехода сбил 44-летний водитель грузовика «Урал» с полуприцепом, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Водитель ехал в сторону Карачева. Пешеход шел во встречном направлении по краю дороги.

Его госпитализировали в Карачевскую районную больницу с оскольчатым переломом правой голени.