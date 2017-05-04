В Брянске охранник вынес со склада кабель на 1,2 миллиона рублей

В Брянске охраннику ЧОПа грозит до 10 лет заключения за кражу кабеля со склада строительной компании.

Как сообщили в областной прокуратуре, выполняя служебные обязанности, охранник, житель Брянска, украл со склада стройфирмы в Бежицком районе кабельную продукцию на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», завершено – материалы направлены в Бежицкий районный суд.