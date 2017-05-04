В 5-м микрорайоне Брянска дети разобрали машину до «скелета»
На улице Романа Брянского в Брянске от припаркованный машины остался лишь остов.
Как рассказала в соцсетях местная жительница Елена, автомобиль разобрали дети. «Вандализм в 5-м микрорайоне! Куда мы катимся? И чему учим детей? Как бы страшно ни звучало... дела рук детей!» – сообщила она.
По словам Елены, «все, кто живет там, видели это, и неоднократно. Ругаются на детей, но, что сделаешь, если детям не объясняют и не воспитывают в нужном направлении».
Также очевидцы сообщают, что по неизвестным причинам владелец машины давно не интересуется ее состоянием.
Новости регионов
04 Мая, 2017
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