В 5-м микрорайоне Брянска дети разобрали машину до «скелета»

На улице Романа Брянского в Брянске от припаркованный машины остался лишь остов.

Как рассказала в соцсетях местная жительница Елена, автомобиль разобрали дети. «Вандализм в 5-м микрорайоне! Куда мы катимся? И чему учим детей? Как бы страшно ни звучало... дела рук детей!» – сообщила она.

По словам Елены, «все, кто живет там, видели это, и неоднократно. Ругаются на детей, но, что сделаешь, если детям не объясняют и не воспитывают в нужном направлении».

Также очевидцы сообщают, что по неизвестным причинам владелец машины давно не интересуется ее состоянием.

