В Брянске неизвестный водитель сбил велосипедистку – полиция ищет свидетелей
ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в Фокинском районе.
16 апреля около 12.20 у дома № 12 по улице Игоря Кустова неизвестный водитель сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП. Марку машины пока установить не удалось. Женщина получила травмы.
Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.
Новости регионов
04 Мая, 2017
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