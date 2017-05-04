В Брянске неизвестный водитель сбил велосипедистку – полиция ищет свидетелей

ГИБДД Брянска разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в Фокинском районе.

16 апреля около 12.20 у дома № 12 по улице Игоря Кустова неизвестный водитель сбил велосипедистку и скрылся с места ДТП. Марку машины пока установить не удалось. Женщина получила травмы.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обращаться в дежурную часть по телефону 74-71-02 или в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску: 74-85-33.