В Брянске пенсионер открыл стрельбу по водителю автобуса

В 106-м автобусе в Брянске пенсионер стрелял в водителя из травматического пистолета.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, инцидент произошел 3 мая у мясокомбината в Фокинском районе: после того как кондуктор сделала пожилому пассажиру, жителю Белых Берегов, замечание, тот дважды выстрелил в руку водителю из пистолета «Оса».

Жители Белых Берегов также сообщают, что пенсионер регулярно ездит в Брянск, чтобы покопаться в мусорных контейнерах, а затем везет собранные вещи домой. Пассажиров 106-го автобуса не устраивает соседство с плохо пахнущим пенсионером – в день ЧП его попытались высадить из салона, в ответ тот открыл стрельбу по водителю.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.