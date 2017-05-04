В Брянске пенсионер открыл стрельбу по водителю автобуса
В 106-м автобусе в Брянске пенсионер стрелял в водителя из травматического пистолета.
Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, инцидент произошел 3 мая у мясокомбината в Фокинском районе: после того как кондуктор сделала пожилому пассажиру, жителю Белых Берегов, замечание, тот дважды выстрелил в руку водителю из пистолета «Оса».
Жители Белых Берегов также сообщают, что пенсионер регулярно ездит в Брянск, чтобы покопаться в мусорных контейнерах, а затем везет собранные вещи домой. Пассажиров 106-го автобуса не устраивает соседство с плохо пахнущим пенсионером – в день ЧП его попытались высадить из салона, в ответ тот открыл стрельбу по водителю.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Новости регионов
04 Мая, 2017
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