Поиск по сайту

На Речной в Брянске столкнулись «ВАЗ» и Ford Focus

Опубликовано Сегодня, 10:00

Водитель «ВАЗа» оказался в больнице в результате ночного ДТП в Брянске.

Авария произошла 5 мая около 0.10 у дома № 69 по улице Речной, сообщили в городском ОГИБДД. 24-летний водитель «ВАЗ-21083» ехал от вокзала в сторону бульвара Щорса. При повороте налево, в пойму Десны, он не уступил дорогу и врезался в попутный Ford Focus под управлением 25-летнего жителя Стародуба.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали в городскую больницу № 1 с ушибом мягких тканей головы и ушибленной раной левого голеностопного сустава.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.

 1710
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске пьяная женщина на Ford протаранила фуру
  • Четыре человека тяжело ранены в ДТП под Погаром
  • В Брянске протаранивший Mercedes водитель Ford сломал руку
  • У строительного техникума в Брянске столкнулись «ВАЗ» и Ford: ранена девушка
  • В Мглине водитель «Форда» спровоцировал ДТП и скрылся
    •
    Новости регионов
    В «Смоленском Поозерье» маломобильные группы граждан откроют экотропу
    15:38:28 05-05-2017
    Люди с ограниченными возможностями 19 мая примут участие в открытии экологического маршрута  в «Смоленском Поозерье», об этом сообщила пресс-служба национального заповедника.
    Сенсационная находка обнаружена в Вязьме на Соборном холме
    14:50:42 05-05-2017
    Археологи продолжают раскопки на памятнике федерального значения – Соборном холме в Вязьме, об этом сообщил официальный сайт районного города.
    Серьезный пожар в Кушлянщине. Заживо сгорели более полусотни домашних животных
    14:23:19 05-05-2017
    Сарай, гараж, жилой и 59 животных уничтожило пламя во время пожара, случившегося 4 мая в деревне Кушлянщина Смоленского района, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области.
    Тонну белорусской говядины не пропустили в регион смоленские ветеринары
    13:58:18 05-05-2017
    Специалисты Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям забраковали замороженное мясо говядины, которое 5 мая пытались ввезти в регион белорусские производители, об этом сообщила пресс-служба профильного управления.
    На центральных улицах Смоленска образовались заторы
    12:50:05 05-05-2017
    Пробки из-за аварий образовались в пятницу, 5 мая, на проспекте Гагарина и других улицах в областном центре, об этом сообщила группа «Drive 2 Смоленск» в соцсети.
    ДТП на Витебском шоссе в Смоленске. Собрался «паровозик» из трех авто
    12:33:30 05-05-2017
    Три машины столкнулись на Витебском шоссе в областном центре 5 мая, об этом сообщил Смоленский автопортал.
    05 Мая, 2017
    		 +11 $58€63
    Лента новостей
    Сегодня, 16:20
    В Брянске у пенсионера сняли с карты 44 тысячи рублей
    Сегодня, 15:40
    В брянских райцентрах пройдут массовые проверки водителей
    Сегодня, 15:00
    Бизнесмен Нуроян сменил Коломейцева в Брянском райсовете
    Сегодня, 14:20
    «Соляная сказка» незаконно обещала спасти брянцев от гриппа и ОРВИ
    Сегодня, 13:40
    Мэрия: реставрация домов на бульваре Гагарина в Брянске – «сложный вопрос»
    Сегодня, 13:00
    Пролетарский сквер Брянска может лишиться каштанов из-за строительства церкви (ВИДЕО)
    Сегодня, 12:30
    Власти не знают, где установить памятник Олегу Брянскому
    Сегодня, 12:00
    В Брянске пенсионер на Renault Megane сбил пенсионерку-пешехода
    Сегодня, 11:30
    Дорожники превратили улицу Карла Маркса в Брянске в арт-объект (ФОТО)
    Сегодня, 11:00
    В Брянске объявили оперативное предупреждение
    Сегодня, 10:30
    В Брянске торговцы лишили Reebok, Nike и Adidas 1,8 миллиона рублей
    Сегодня, 10:00
    На Речной в Брянске столкнулись «ВАЗ» и Ford Focus
    Сегодня, 09:30
    Брянцев просят профинансировать строительство храма в Малом Полпино
    Сегодня, 09:00
    В Брянской области изменили график работы МРЭО ГИБДД
    Сегодня, 08:30
    Брянские сторонники единороссов признали бэби-боксы неактуальными
    Сегодня, 08:00
    Перезимовав, два маргинала вернулись к «Брянск-Ладе»
    Сегодня, 08:00
    Участникам «Бессмертного полка» в Брянске рассказали, как добраться до центра
    Вчера, 22:26
    В Брянске унизили ветерана Великой Отечественной войны
    Вчера, 20:28
    В Севске коммунальщицу «простили» за смерть мужчины из-за газовой колонки
    Вчера, 20:00
    Лестницу на бульваре Гагарина в Брянске преобразят ко Дню города
    Вчера, 19:00
    9 Мая общественный транспорт в Брянске будет работать до полуночи
    Вчера, 18:20
    В День Победы запретят движение и парковку в трех районах Брянска
    Вчера, 17:40
    Под Карачевом пешеход сломал ногу под колесами грузовика «Урал»
    Вчера, 17:35
    7 мая центр Брянска перекроют из-за репетиции парада
    Вчера, 17:00
    Заведующих детсадами в Брянске оштрафовали на 20,5 тысячи рублей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:58
    Работники Брянскэнерго поздравили с Днем Победы ветеранов-энергетиков
    Сегодня, 11:39
    «Сюда нас память привела…»
    Сегодня, 11:19
    Cамое мощное событие для всех автолюбителей!  
    Вчера, 15:59
    Юбилейный концерт эстрадно-вокальной группы «Арт-класс».
    3-05-2017, 17:51
    «МегаФон» улучшил качество связи в г. Новозыбков
    Актуальные темы
    Новости Общество
    «Вы несчастные люди»: Кристина Коломейцева обратилась к жителям Брянска
    Новости Общество
    Кристина Коломейцева: «Мисс Брянск» – постельный конкурс
    Политика О главном
    «Брянская губерния» осталась без Хотяновского и Сергеенко
    Новости Общество
    «Позор области»: брянцы обсуждают прейскурант «Партизанской поляны»
    Новости Происшествия
    У «Винника» в Брянске произошла массовая драка подростков
    Новости партнёров
    Опора России
    Виктор Гринкевич высказался о функции контролирующих госструктур

    Виктор Гринкевич высказался о функции контролирующих госструктур

    Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» в лидерах среди предприятий по состоянию условий и охране труда в Брянске

    28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.

    МРСК новости
    Энергетики МРСК Центра к 9 мая подготовили фильм, посвященный солдатам Великой Победы

    В ПАО «МРСК Центра»  завершается работа над масштабным военно-патриотическим проектом, посвященным воинам-освободителям: фильмом «Я помню, я горжусь».  
    РЖД новости
    Более 360 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД до конца 2017 года

    Более 360 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД до конца 2017 годаДо конца 2017 года в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники проведут ремонт более 360 км пути. Работы направлены на выполнение ключевых задач железнодорожников – обеспечение безопасности и надежности движения поездов.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.