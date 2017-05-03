На Речной в Брянске столкнулись «ВАЗ» и Ford Focus
Водитель «ВАЗа» оказался в больнице в результате ночного ДТП в Брянске.
Авария произошла 5 мая около 0.10 у дома № 69 по улице Речной, сообщили в городском ОГИБДД. 24-летний водитель «ВАЗ-21083» ехал от вокзала в сторону бульвара Щорса. При повороте налево, в пойму Десны, он не уступил дорогу и врезался в попутный Ford Focus под управлением 25-летнего жителя Стародуба.
Водителя «ВАЗа» госпитализировали в городскую больницу № 1 с ушибом мягких тканей головы и ушибленной раной левого голеностопного сустава.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
Новости регионов
05 Мая, 2017
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