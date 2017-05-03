В Брянске пенсионер на Renault Megane сбил пенсионерку-пешехода

58-летняя женщина получила травму в результате ДТП в Советском районе Брянска.

4 мая около 11.05 у дома № 9а по 2-му Советскому переулку женщину-пешехода сбил 68-летний водитель Renault Megane, сообщили в ГИБДД Брянска.

Пенсионер ехал со стороны улицы Советской к садоводческому обществу «Дзержинец». Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Ее госпитализировали в городскую больницу № 1 с ушибленной раной правого века.