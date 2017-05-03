В Брянске у пенсионера сняли с карты 44 тысячи рублей
У 67-летнего жителя Советского района Брянска сняли с банковской карты 44 тысячи рублей.
В полиции пенсионер рассказал, что деньги пропали при неизвестных обстоятельствах, сообщили в региональном УМВД.
К краже оказался причастен 43-летний знакомый пенсионера. Накануне пожилой брянец был у него в гостях и уснул. Злоумышленник, знавший PIN-код, взял банковскую карту и снял деньги.
Ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
05 Мая, 2017
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