В Брянске потушили крупный пожар за «АэроПарком»
Вечером 5 мая произошел крупный пожар за ТРЦ «АэроПарк» в Брянске.
На улице Городищенской в Советском районе загорелся частный дом. Пожарные прибыли на место в 18.05, через девять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени по всей площади горела крыша дома, пламя могло перекинуться на соседние дома.
Пожарные запросили дополнительную помощь. На месте работали пожарные расчеты ПСЧ-13, ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-33 в составе пяти автоцистерн. Пламя тушили с помощью четырех ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы.
В 18.25 дом потушили, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
05 Мая, 2017
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