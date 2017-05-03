В Брянске потушили крупный пожар за «АэроПарком»

Вечером 5 мая произошел крупный пожар за ТРЦ «АэроПарк» в Брянске.

На улице Городищенской в Советском районе загорелся частный дом. Пожарные прибыли на место в 18.05, через девять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. К этому времени по всей площади горела крыша дома, пламя могло перекинуться на соседние дома.

Пожарные запросили дополнительную помощь. На месте работали пожарные расчеты ПСЧ-13, ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-33 в составе пяти автоцистерн. Пламя тушили с помощью четырех ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы.

В 18.25 дом потушили, дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.