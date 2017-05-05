Пожарный вывел из горящего дома в Сельцо шесть человек
Вечером 6 мая загорелся частный дом по улице Победы в Первомайском микрорайоне в Сельцо.
Получив сообщение о ЧП в 23.25, пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 23.35, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Дом горел открытым пламенем по всей площади, деревянная обрешетка шиферной крыши обрушилась. Потушить пожар удалось в 0.43.
Сотрудник ПСЧ-6, живущий в соседнем доме, до прибытия пожарных расчетов вывел из горящего дома шесть человек. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
07 Мая, 2017
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