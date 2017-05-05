Брянский водитель рассказал о чудесном спасении от листа фанеры на трассе
На брянской трассе водитель успел увернуться от вылетевшего с машины листа фанеры.
Как рассказал водитель в соцсетях, инцидент произошел на дороге Брянск – Жуковка (на видео – с 0.55).
С ехавшего впереди «ВАЗа» оторвался плохо закрепленный лист фанеры и чудом не задел машину с регистратором.
«На носу свадьба! Ехал по этому поводу. И тут такое! Я не пострадал, и «конь» в порядке. Я 11 лет в международных перевозках. Всякое видел. Ну хорошо, что хорошо! Видимо, ангел-хранитель был рядом», – рассказал водитель.
«Повезло мне!!! Второй день рождения. Опыт и везение!» – заключил он.
Новости регионов
07 Мая, 2017
|+12
|$59
|€65
Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В ПАО «МРСК Центра» завершается работа над масштабным военно-патриотическим проектом, посвященным воинам-освободителям: фильмом «Я помню, я горжусь».
До конца 2017 года в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники проведут ремонт более 360 км пути. Работы направлены на выполнение ключевых задач железнодорожников – обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.