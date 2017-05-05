Брянский водитель рассказал о чудесном спасении от листа фанеры на трассе

На брянской трассе водитель успел увернуться от вылетевшего с машины листа фанеры.

Как рассказал водитель в соцсетях, инцидент произошел на дороге Брянск – Жуковка (на видео – с 0.55).

С ехавшего впереди «ВАЗа» оторвался плохо закрепленный лист фанеры и чудом не задел машину с регистратором.

«На носу свадьба! Ехал по этому поводу. И тут такое! Я не пострадал, и «конь» в порядке. Я 11 лет в международных перевозках. Всякое видел. Ну хорошо, что хорошо! Видимо, ангел-хранитель был рядом», – рассказал водитель.

«Повезло мне!!! Второй день рождения. Опыт и везение!» – заключил он.