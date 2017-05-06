Под Брянском перевернулся «КамАЗ»: водитель погиб

Водитель «КамАЗа» погиб в ДТП под Брянском.

Авария произошла 6 мая около 19.30 на 6-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Красное, сообщили в областной ГИБДД.

По предварительной версии брянской полиции, 37-летний водитель «КАМАЗ-6522 43» ехал от поселка Пильшино в сторону села Красное. При изменении направления он выехал на левую полосу – машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель «КамАЗа» погиб на месте от травм.