Под Брянском перевернулся «КамАЗ»: водитель погиб
Водитель «КамАЗа» погиб в ДТП под Брянском.
Авария произошла 6 мая около 19.30 на 6-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Красное, сообщили в областной ГИБДД.
По предварительной версии брянской полиции, 37-летний водитель «КАМАЗ-6522 43» ехал от поселка Пильшино в сторону села Красное. При изменении направления он выехал на левую полосу – машина вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель «КамАЗа» погиб на месте от травм.
Новости регионов
08 Мая, 2017
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