Под Брянском перевернулись две машины: четверо ранены

Под Брянском произошло массовое ДТП.

Авария произошла 6 мая около 3.50 на 352-м километре трассы Москва – Киев, сообщили в областной Госавтоинспекции.

34-летний водитель Nissan Tiida ехал в сторону Москвы и протаранил попутный мотоцикл «ИЖ» без регистрационного знака под управлением водителя, чья личность пока не установлена. С места ДТП мотоциклист скрылся.

Nissan вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Elantra под управлением 33-летнего водителя. От удара обе машины съехали в кювет и перевернулись.

36-летнюю пассажирку Nissan Tiida госпитализировали в городскую больницу № 1 с сотрясением головного мозга. У 39-летней пассажирки Nissan ушиб грудной клетки слева. Трехлетняя пассажирка Nissan получила ссадину носа.

У 29-летней пассажирки Hyundai Elantra закрытый перелом правой ключицы.