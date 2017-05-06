Под Брянском перевернулись две машины: четверо ранены
Под Брянском произошло массовое ДТП.
Авария произошла 6 мая около 3.50 на 352-м километре трассы Москва – Киев, сообщили в областной Госавтоинспекции.
34-летний водитель Nissan Tiida ехал в сторону Москвы и протаранил попутный мотоцикл «ИЖ» без регистрационного знака под управлением водителя, чья личность пока не установлена. С места ДТП мотоциклист скрылся.
Nissan вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Elantra под управлением 33-летнего водителя. От удара обе машины съехали в кювет и перевернулись.
36-летнюю пассажирку Nissan Tiida госпитализировали в городскую больницу № 1 с сотрясением головного мозга. У 39-летней пассажирки Nissan ушиб грудной клетки слева. Трехлетняя пассажирка Nissan получила ссадину носа.
У 29-летней пассажирки Hyundai Elantra закрытый перелом правой ключицы.
Новости регионов
08 Мая, 2017
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