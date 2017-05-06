В Брянске женщина на Hyundai, сдавая задом, сбила пенсионерку

В Брянске 84-летняя женщина пострадала в результате ДТП во дворе дома.

5 мая около 11.30 на улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска пенсионерку сбила 38-летняя женщина за рулем Hyundai ix35. Автомобилистка двигалась задним ходом.

Пожилую женщину госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом нижней трети правого бедра и резаной раной правой кисти.