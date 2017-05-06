В Брянске женщина на Hyundai, сдавая задом, сбила пенсионерку
В Брянске 84-летняя женщина пострадала в результате ДТП во дворе дома.
5 мая около 11.30 на улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска пенсионерку сбила 38-летняя женщина за рулем Hyundai ix35. Автомобилистка двигалась задним ходом.
Пожилую женщину госпитализировали в городскую больницу № 1 с переломом нижней трети правого бедра и резаной раной правой кисти.
Новости регионов
08 Мая, 2017
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Свою точку зрения председатель брянской «Опоры России» высказал на II открытом форуме прокуратуры Брянской области «Защита бизнеса от административных барьеров».
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В ПАО «МРСК Центра» завершается работа над масштабным военно-патриотическим проектом, посвященным воинам-освободителям: фильмом «Я помню, я горжусь».
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Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.