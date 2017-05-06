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В Малом Полпино нашли противотанковую мину

Опубликовано Сегодня, 13:38

Утром 8 мая в селе Малое Полпино в Брянском районе обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

По информации областного ГУ МЧС, в лесополосе находилась противотанковая мина.

На место оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра.

В 10.30 мину изъяли и обезвредили.

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