В Суражском районе лежавший на дороге мужчина погиб при ДТП
Смертельная авария произошла 7 мая на улице Ленина в селе Кулаги Суражского района.
По предварительной информации областной ГИБДД, около 22.10 неизвестный водитель за рулем, предположительно, «ВАЗ-2108» или «ВАЗ-2109» сбил 45-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.
Пешеход погиб на месте от травм. Водитель с места ДТП скрылся. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Новости регионов
08 Мая, 2017
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