В Суражском районе лежавший на дороге мужчина погиб при ДТП

Смертельная авария произошла 7 мая на улице Ленина в селе Кулаги Суражского района.

По предварительной информации областной ГИБДД, около 22.10 неизвестный водитель за рулем, предположительно, «ВАЗ-2108» или «ВАЗ-2109» сбил 45-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

Пешеход погиб на месте от травм. Водитель с места ДТП скрылся. По факту случившегося полицейские проводят проверку.