В Бежице обезвредили три минометные мины
Днем 8 мая на окраине Бежицкого района Брянска нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда Брянского пожарно-спасательного центра. Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, на окраине Бежице находились три 50-миллиметровые минометные мины.
В 16.00 мины обезвредили.
Новости регионов
08 Мая, 2017
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