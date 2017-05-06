В Фокино 22-летний водитель Daewoo насмерть сбил пенсионера

62-летний мужчина погиб в результате ДТП на улице Зверева в Фокино.

Авария произошла 7 мая около 0.20, сообщили в областной Госавтоинспекции. Пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте, сбил 22-летний водитель Daewoo Nexia, который ехал от улицы Карла Маркса в сторону дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области.

От полученных травм пожилой мужчина скончался.