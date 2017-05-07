Ночью в Брянске сгорел Renault Logan
Ночью 9 мая в Фокинском районе Брянска загорелся Renault Logan.
Пожар произошел на переулке Загородном, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожарные приступили к тушению в 2.10, через 10 минут после вызова. Renault Logan горел по всей площади.
Потушить пожар удалось в 2.16. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
09 Мая, 2017
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