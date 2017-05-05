На «зебре» по Объездной в Брянске водитель Volkswagen сбил пенсионерку

73-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска.

По информации городского ОГИБДД, 8 мая около 15.40 у дома № 7 по улице Объездной пенсионерку сбил 44-летний житель Жуковского района за рулем Volkswagen Golf.

Водитель ехал от улицы Бежицкой в сторону переулка Пилотов. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ее доставили в городскую больницу №1 с черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы, ушибом грудной клетки и ушибом левой голени.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.