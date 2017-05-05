На «зебре» по Объездной в Брянске водитель Volkswagen сбил пенсионерку
73-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска.
По информации городского ОГИБДД, 8 мая около 15.40 у дома № 7 по улице Объездной пенсионерку сбил 44-летний житель Жуковского района за рулем Volkswagen Golf.
Водитель ехал от улицы Бежицкой в сторону переулка Пилотов. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ее доставили в городскую больницу №1 с черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы, ушибом грудной клетки и ушибом левой голени.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Новости регионов
10 Мая, 2017
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