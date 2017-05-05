20 человек эвакуировали при пожаре на улице Медведева в Брянске

Утром 10 мая произошел пожар в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Медведева в Бежицком районе Брянска.

Прибыв на место в 6.43, через шесть минут после вызова, пожарные обнаружили, что горит мусоропровод, подъезд был сильно задымлен. 20 жильцов подъезда эвакуировали, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

В 6.57 пожар на площади 10 квадратных метров потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.