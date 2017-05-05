В Брянске владелец сгоревшего в День Победы Renault ищет очевидцев
В Брянске владелец сгоревшего ночью 9 мая Renault Logan просит откликнуться очевидцев ЧП.
Напомним, пожар произошел около 2.00 на переулке Загородном в Фокинском районе.
«Это место рядом с жд мостом, что ведет на Ходаринку от Ковшовки. Место тихое. Есть свидетели?» – написал в соцсетях брянец Дмитрий Трушкин.
Пока найти очевидцев не удалось. Один из местных жителей рассказал, что утром Renault Logan «стоял почти полный, только сгоревший, а в 7 часов – без дисков и капота ну и, естественно, аккума».
Новости регионов
10 Мая, 2017
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