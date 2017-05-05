Под Стародубом перевернулся Kia Ceed: ранены женщина-водитель и ребенок
Два человека получили травмы в результате аварии в Стародубском районе.
ДТП произошло 8 мая около 10.00 на 3-м километре дороги Стародуб – Мохоновка – Дареевичи, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Kia Ceed ехала от села Остроглядово в сторону села Мохоновка и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
У женщины-водителя ушиб левого коленного сустава и перелом левой ключицы. У 10-летней пассажирки иномарки ушиб левого коленного сустава и ушиб мягких тканей лица, а также подозрение на чрезмыщелковый перелом правого плеча. Врачи отпустили их с назначением лечения.
Новости регионов
10 Мая, 2017
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