Под Стародубом перевернулся Kia Ceed: ранены женщина-водитель и ребенок

Два человека получили травмы в результате аварии в Стародубском районе.

ДТП произошло 8 мая около 10.00 на 3-м километре дороги Стародуб – Мохоновка – Дареевичи, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулем Kia Ceed ехала от села Остроглядово в сторону села Мохоновка и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

У женщины-водителя ушиб левого коленного сустава и перелом левой ключицы. У 10-летней пассажирки иномарки ушиб левого коленного сустава и ушиб мягких тканей лица, а также подозрение на чрезмыщелковый перелом правого плеча. Врачи отпустили их с назначением лечения.