Под Брянском после ДТП перевернулась машина

Под Брянском легковая иномарка перевернулась после ДТП.

Авария произошла у поворота на санаторий «Снежка», рассказали в соцсетях очевидцы. Проезжающие мимо водители сняли фото и видео на месте ДТП. По их словам, авария спровоцировала небольшую пробку.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.