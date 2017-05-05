В Брянске водители помогли потушить загоревшуюся на ходу «Волгу»
В Брянске на ходу загорелась «Волга».
Как рассказали в соцсетях очевидцы, ЧП произошло около полудня 10 мая на остановке «Дворец железнодорожников» в Фокинском районе.
По их словам, водитель «успел вылезти и открыть капот, пламя как хлынуло». На помощь ему пришли проезжавшие мимо автомобилисты. Совместными усилиями машину потушили.
Однако, отмечают очевидцы, использованные огнетушители «огнеборцы» убирать за собой не стали, выбросив их на газон.
Информации о происшествии от ГУ МЧС по Брянской области не поступало.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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