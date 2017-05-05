На улице Бурова грабители отобрали у брянца телефон и кошелек

Ночью 6 мая двое злоумышленников напали на 30-летнего жителя Брянска.

Инцидент произошел на улице Бурова в Бежицком районе, сообщили в региональном УМВД. Грабители отобрали у мужчины мобильный телефон и кошелек.

Подозреваемых спустя несколько часов задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по городу Брянску. Ими оказались ранее судимые 21-летний житель Суземского района и 23-летний житель Почепского района. Телефон и кошелек у них удалось изъять.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Каждому из грабителей грозит до семи лет заключения.