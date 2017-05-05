На улице Бурова грабители отобрали у брянца телефон и кошелек
Ночью 6 мая двое злоумышленников напали на 30-летнего жителя Брянска.
Инцидент произошел на улице Бурова в Бежицком районе, сообщили в региональном УМВД. Грабители отобрали у мужчины мобильный телефон и кошелек.
Подозреваемых спустя несколько часов задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по городу Брянску. Ими оказались ранее судимые 21-летний житель Суземского района и 23-летний житель Почепского района. Телефон и кошелек у них удалось изъять.
Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Каждому из грабителей грозит до семи лет заключения.
Новости регионов
11 Мая, 2017
|+6
|$59
|€64
Великая Отечественная война навсегда останется скорбной страницей в истории российского народа. Мы чтим и помним всех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом.
28 апреля в торжественной обстановке в актовом зале Брянского филиала «Ростелекома» Первый заместитель главы Администрации города Брянска Виктор Предеха подвел итоги смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Брянска в 2017 году.
В Брянском регионе МЖД в мае 2017 года железнодорожники выполнят плановые ремонтные работы железнодорожного пути на Суземском направлении. Обращаем внимание пассажиров, что во время ремонта в расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих на этом участке, будут внесены корректировки.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.