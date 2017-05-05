В Фокинском районе Брянска почти час тушили дачу
В Брянске потушили крупный пожар в садоводческом обществе «Дормаш-4» в Фокинском районе.
В 18.40 сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Брянской области. В 18.50 пожарные прибыли на место вызова.
К этому времени деревянный дачный дом размером 7 на 3 метра горел по всей площади открытым пламенем. Пожар тушили с помощью двух ручных стволов. Лишь в 19.39 горящий дачный дом удалось потушить.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
10 Мая, 2017
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