В Фокинском районе Брянска почти час тушили дачу

В Брянске потушили крупный пожар в садоводческом обществе «Дормаш-4» в Фокинском районе.

В 18.40 сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по Брянской области. В 18.50 пожарные прибыли на место вызова.

К этому времени деревянный дачный дом размером 7 на 3 метра горел по всей площади открытым пламенем. Пожар тушили с помощью двух ручных стволов. Лишь в 19.39 горящий дачный дом удалось потушить.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.