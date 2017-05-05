Красногорских земледельцев снабдили просроченными семенами

Красногорское райпо продавало просроченные семена, не допущенные, к тому же, к продаже на территории России.

Россельхознадзор выяснил, что что местное райпо продавало жителям Красногорского района семена без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Кроме того, сроки действия свидетельств на семена истекли. Но и на этом не закончился список нарушений ‒ семена не были включены в селекционный госреестр и не были допущены к реализации вовсе.

Бизнесмены из райпо, понимая, что продают вместо семян нечто неопределенное, обошли обязательное требование и не сообщили в Россельхознадзор о закупке для продажи сомнительного товара.

Виновные отделались незначительными штрафами, а что вырастет, и вырастет ли, на огородах красногорских земледельцев ‒ остается загадкой.