Красногорских земледельцев снабдили просроченными семенами
Красногорское райпо продавало просроченные семена, не допущенные, к тому же, к продаже на территории России.
Россельхознадзор выяснил, что что местное райпо продавало жителям Красногорского района семена без документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества. Кроме того, сроки действия свидетельств на семена истекли. Но и на этом не закончился список нарушений ‒ семена не были включены в селекционный госреестр и не были допущены к реализации вовсе.
Бизнесмены из райпо, понимая, что продают вместо семян нечто неопределенное, обошли обязательное требование и не сообщили в Россельхознадзор о закупке для продажи сомнительного товара.
Виновные отделались незначительными штрафами, а что вырастет, и вырастет ли, на огородах красногорских земледельцев ‒ остается загадкой.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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