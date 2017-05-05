В Брянске пропал 80-летний Борис Савинский

В Брянске пропал 80-летний Борис Николаевич Савинский.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз пенсионера видели 7 мая. Пожилой мужчина дезориентирован.

Приметы: рост 170 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Особая примета: шрам на носу.

Был одет в темно-рыжую дубленку со светлым воротником, темно-серые брюки, черные сапоги-дутики.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Бориса Савинского, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).