В Брянске пропал 80-летний Борис Савинский
В Брянске пропал 80-летний Борис Николаевич Савинский.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз пенсионера видели 7 мая. Пожилой мужчина дезориентирован.
Приметы: рост 170 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Особая примета: шрам на носу.
Был одет в темно-рыжую дубленку со светлым воротником, темно-серые брюки, черные сапоги-дутики.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Бориса Савинского, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) и 02, 102 (полиция).
Новости регионов
11 Мая, 2017
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