На Ульянова в Брянске Audi влетела в дерево
На улице Ульянова в Бежицком районе Брянска водитель Audi врезался в дерево.
По словам очевидцев, ДТП произошло утром 11 мая. Машина оказалась сильно повреждена.
«Ауди» влетела в дерево с крайней правой, не успев перестроиться», – сообщил один из очевидцев.
Официальной информации о причинах аварии и пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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