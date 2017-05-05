На Ульянова в Брянске Audi влетела в дерево

На улице Ульянова в Бежицком районе Брянска водитель Audi врезался в дерево.

По словам очевидцев, ДТП произошло утром 11 мая. Машина оказалась сильно повреждена.

«Ауди» влетела в дерево с крайней правой, не успев перестроиться», – сообщил один из очевидцев.

Официальной информации о причинах аварии и пострадавших пока не поступало.