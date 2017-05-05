На улице Каховского в Брянске столкнулись микроавтобус и Sкоdа

Один человек пострадал в результате столкновения Volkswagen Caravelle и Sкоdа Остаviа в Бежицком районе Брянска.

Авария произошла 10 мая около 19.55 у дома № 47 по улице Каховского. По данным городского ОГИБДД, микроавтобусом управлял 30-летний водитель, за рулем Sкоdа находилась 51-летня женщина.

В результате ДТП пострадал пассажир Sкоdа Остаviа – его госпитализировали в городскую больницу № 1 с ушибом грудной клетки.

Полицейские возбудили административное расследование, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.