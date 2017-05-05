29-летний брянец до смерти забил мачеху киянкой

29-летний житель Брянска предстанет перед судом по обвинению в убийстве 46-летней мачехи.

Убийство произошло в ночь со 2 на 3 февраля в доме по улице Загородной, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, поссорившись с женой отца, мужчина не менее пяти раз ударил ее молотком-киянкой по голове. Женщина умерла от травм.

Скрывая следы преступления, ее пасынок выбросил киянку и постирал свою одежду. Впоследствии он сознался в убийстве и показал место, где оставил молоток. На нем и на одежде эксперты обнаружили следы крови женщины.

Следователи полагают, что причиной убийства стали конфликтные отношения мачехи и пасынка, сложившиеся за время проживания под одной крышей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направляют в суд.