В ДТП под Брянском тяжело ранена женщина-водитель

46-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП под Брянском.

Авария произошла 10 мая около 9.10 на 112-м километре дороги Орел – Смоленск.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 40-летний водитель Renault Duster при выезде на главную дорогу врезался в Chevrolet Laccetti под управлением 46-летней женщины-водителя. Затем Renault Duster перевернулся.

Автомобилистку госпитализировали в городскую больницу № 1 с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.