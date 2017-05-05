В ДТП под Брянском тяжело ранена женщина-водитель
46-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП под Брянском.
Авария произошла 10 мая около 9.10 на 112-м километре дороги Орел – Смоленск.
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 40-летний водитель Renault Duster при выезде на главную дорогу врезался в Chevrolet Laccetti под управлением 46-летней женщины-водителя. Затем Renault Duster перевернулся.
Автомобилистку госпитализировали в городскую больницу № 1 с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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