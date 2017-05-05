Пропавшего в Брянске пенсионера нашли мертвым
80-летнего Бориса Савинского нашли мертвым.
Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, дезориентированный пожилой мужчина пропал в Брянске 7 мая.
«Савинский Б. Н. (1937) Найден. Погиб», – говорится в сообщении «Лизы Алерт». В отряде выразили соболезнования родным и близким Бориса Савинского.
Новости регионов
11 Мая, 2017
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